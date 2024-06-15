ビングオーグレンダール シーガル カップ＆ソーサー

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商品詳細
●デンマークの今はなき名窯ビングオーグレンダールのシリーズ「シーガル」のカップ＆ソーサー1客です。●コンディション:(使用感・汚れなど)特筆すべき汚れやヒビ・欠けはありません。良い状態と思われますが、中古品として以下の点、ご了承下さい。・カップ、ソーサーともに製造時からと思われる黒点がございます。(写真7.8枚目)・カップの縁の金彩が僅かに減っております。(写真7枚目周囲、9枚目)●サイズ:カップ 口径 7.5cm高さ 6cmソーサー 直径 13.5cm●付属品：こちらのお品は箱がありませんので、プチプチなどで丁寧に梱包した上で発送いたします。●追記#げおるぐのカップ＆ソーサーのタグにて、ラインナップを確認できます。よろしければ合わせてご覧ください。カラー···ブルー種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器
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