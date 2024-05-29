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ストライプ　ベンチ
商品番号 U43119781600
商品名

ストライプ　ベンチ
ブランド名 スウィッチ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···ポップ・カジュアルカラー···ピンク主な張り地···布・ファブリックサイズ　素人計測です。横　130センチ奥行　48センチ高さ　40センチ数年使用してましたが物置きとして利用してました。中古であることをご理解ください。シミは3枚目の写真をご確認ください。底面は黒の薄い布です。写真のサメのぬいぐるみはつきません。サメが100センチなのでご参考にしてください。こちらの商品のサイズ違いの中古品となります。（出品してるベンチは、この商品より横が20センチ短いです。）https://flymee.jp/product/7047/?pi_id=185036
http://narcologia.ru/goods/cotton192861.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation981821.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual583746.html
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