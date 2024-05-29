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商品詳細
テイスト···ポップ・カジュアルカラー···ピンク主な張り地···布・ファブリックサイズ 素人計測です。横 130センチ奥行 48センチ高さ 40センチ数年使用してましたが物置きとして利用してました。中古であることをご理解ください。シミは3枚目の写真をご確認ください。底面は黒の薄い布です。写真のサメのぬいぐるみはつきません。サメが100センチなのでご参考にしてください。こちらの商品のサイズ違いの中古品となります。（出品してるベンチは、この商品より横が20センチ短いです。）https://flymee.jp/product/7047/?pi_id=185036
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