コカコーラ　お皿4点セット

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商品詳細
カラー···ホワイト種類···皿・プレート素材···プラスチック形状···丸雑貨屋さんにて購入しましたが、一度も使用してません‼︎袋から出してもいません‼︎インスタ映えに、どーでしょうか⁇注意‼︎バラ売り不可‼︎#コカコーラ#インスタ映え#アメリカン雑貨
http://narcologia.ru/goods/manufacture138541.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial322216.html
http://narcologia.ru/goods/assessor24903.html
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