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- 専用 Bach トランペットマウスピース アルティザン 1-1/2C GP
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商品詳細
BachトランペットマウスピースArtisan1-1/2c金メッキ仕上げです。若干のシャンクのスレ等はありますが、メッキもしっかり残っており状態は悪くないかと思われます。希望価格を登録いただいても対応いたしません。トランペットBachマウスピースArtisan種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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