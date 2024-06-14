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専用 Bach トランペットマウスピース アルティザン 1-1/2C GP
商品番号 P26569157572
商品名

専用 Bach トランペットマウスピース アルティザン 1-1/2C GP
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BachトランペットマウスピースArtisan1-1/2c金メッキ仕上げです。若干のシャンクのスレ等はありますが、メッキもしっかり残っており状態は悪くないかと思われます。希望価格を登録いただいても対応いたしません。トランペットBachマウスピースArtisan種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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