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米軍　バーバーキットケース
商品番号 R17387354644
商品名

米軍　バーバーキットケース
ブランド名 ミリタリー
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

米軍放出品のケースです。BARBERKITCASETEXASTRUNK野戦床屋で活躍していたのバーバーキットのケースのみです。サイズ　金具部分除いて測っています。横　　約38cm奥行　約22cm高さ　約16.5cm上蓋の紙が剥がれかけていますのでボンドやのりでの補修推奨です。傷や汚れはありますが収納やアウトドアで活躍すると思いますよろしくお願いします。#米軍放出品　#米軍払い下げ
http://narcologia.ru/goods/cryptographic753337.html
http://narcologia.ru/goods/enquire407989.html
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米軍バーバーキット
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米軍 バーバーキットケース-
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米軍バーバーキット
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