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ウェッジウッド　プレート
商品番号 X61759927091
商品名

ウェッジウッド　プレート
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器...皿/プレート二枚2回ほど使いました直径27センチきれいな状態だとは思います中古を理解されている方に。。
http://narcologia.ru/goods/insignificant871382.html
http://narcologia.ru/goods/reboot398836.html
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