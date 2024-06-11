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- Pearl フロアタムレッグ 3本×2、ブラケットのセット
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商品詳細
2000年代初頭のmastersシリーズに使われていたフロアタムレッグ現行品番LG-40(サウンドハウス販売価格1本1,580円)ストッパー無し。ローレット加工により保持力は高いです。直径:約10mm長さ:53.5cmストッパー無し使用に伴う傷や汚れありますが、大きな錆等無くまずまずのコンディションです。全体的に少し燻んでいますが、メッキ用クリーナーで磨けば綺麗になるレベルです。コメント、購入手続き前にプロフィールご一読願います。
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