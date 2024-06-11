ベルベットマラカイト✨　孔雀石　ラフストーン　原石　放射状

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深いお色が神秘的なベルベットマラカイトの原石です❁⃘*.゜ベルベットマラカイトは放射状の微細な結晶が集まり、サテン生地のような艶があります໒꒱✨お色は深いモスグリーンでとても優しい雰囲気です(*´꒳`*)❁⃘*.自然光のお写真とサイズは画像7枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・✡️ビジネスに強いマラカイト鮮やかな緑色に独特の縞模様を持つことから、持ち主の洞察力を高めると言われます。災いとなる危険な物事から自身を守れるようになり、対人においては、相手の感情、考えを理解する力を深めてくれるとされます。マラカイトはビジネスシーンでも活躍してくれると言われます。それはマラカイトが前述のような意味を持つことから、営業などで取引先の人と接する際に相手の心理を見抜いたり、危険やリスクを避けることで予期せぬトラブルを防ぐことが期待されているからです。このようにビジネスや危機回避の意味をもちますので、事業やお店を営んでいる方には、マラカイトが堅実に商売、経営を進めていくお守りとなってくれるかもしれません。#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#恋愛成就#ポジティブ＃天然石#鉱物#マラカイトコニカルコ石※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。