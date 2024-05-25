

ALTER 二宮飛鳥 «偶像»のフラグメントVer. ※訳アリ品 ALTER 二宮飛鳥 «偶像»のフラグメントVer. ※訳アリ品



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商品自体は日光の当たらないフィギュアケースに入れていた為美品・欠品無しとなりますが、格納している箱はダメージが入っております。擦れ跡が複数あるのと、一部箇所が切れていますので、写真を参考にしていただければ幸いです。※追記（2023/7/11）再度検品しましたところ、帽子のピン部分（画像四枚目）が欠損している状態であることを確認しました。遠目で見る分には気付かない程度ですが、本体に欠損が出てしまっている為価格を更新致します。ご理解いただける方のみ購入お願いします。