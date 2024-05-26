長者、抹香石、高知県、水石、盆石、瀬田川石、虎石、マッコウ石 ...

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商品詳細
四国高知県の土中石・古産・長者抹香台付石になります。長者抹香の中でも紅抹香と言われている奇石中の奇跡で、希少性が頗る高く造形・色・硬度共に超一級品です。凡百コレクションに飽きた方、この紅色のお品は探して見つかる石ではありません。サイズは高さ台込19.7cm×11cm×10.5cm重さ2157g
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate615148.html
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