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ꕤ︎︎ご依頼品 りすさんと夜光石いちごのセット
商品番号 Y20287650456
商品名

ꕤ︎︎ご依頼品 りすさんと夜光石いちごのセット
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 9,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ꕤ︎︎kaon様りすさんと夜光石のいちごセットの出品になります(いちご6個とプレート2枚)とっても可愛いので気になる方は是非。①いちご...約30×27mm(6個ほぼ同じくらいのサイズです)②丸プレート...8cmくらい厚み...約5mm③プレート...約88×45mm厚み...約6mm④ライモナイトインクォーツりす...高さの約35長さ36mm横幅15mm⑤ソーダライト月...約95×42mm高さ約25mmꕤ︎︎天然石にみられる傷.カケ.色の濃淡.クラック.インクルージョン等にご理解頂けた場合のみご購入お願い致します。ꕤ︎︎端末.撮影場所によっては多少色味が違う場合があります。#夜光石#置物#いちごの置物#りす#セット商品
http://narcologia.ru/goods/cowpox640139.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox867439.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture356241.html
ꕤ︎︎ご依頼品 りすさんと夜光石いちごのセット
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