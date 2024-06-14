相良人形　招き猫　山響屋　郷土玩具ざんまい　マツコの知らない世界　猫に蛸

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商品詳細
相良人形 猫に蛸 になります。サイズ 高さ約12cm幅約6cmです。新品未使用です。撮影のため、開封しています手作りの工芸品なので色ムラ等もあります。上記をご理解頂き、ご購入されますようお願いします。#相良人形#招き猫#猫に蛸#郷土玩具ざんまい#山響屋#無印良品#福缶#マツコの知らない世界
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