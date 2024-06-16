廃盤 稀少 ロイヤルドルトン マジェスティックコレクション プレート

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英国王室御用達マジェスティックコレクションサンドイッチプレート▪️サイズ/約（cm）34cm×17cm高さ2.5cmパーティー用にぴったりの大きめのプレートです。サンドイッチ、チーズや生ハムなど、ワインのお供などにも色々なシーンで使えるプレートです。▪️商品状態★★★★★未使用美品•傷や汚れなど特記することのない美品です。•専用の箱に経年によるダメージがあります。※製造時からのエラー（気泡痕や色飛び）ある場合がございます。市場に出回っている数が少なく新品、未使用と稀少価値のある品です。新品同様のお品をお求めの方、自宅保管品に抵抗のある方は購入をお控えください。※価格をお安くするため梱包資材に、リサイクル品を使用させて頂くことがございます。また、共箱（外箱）入りの商品は段ボール梱包を行わず緩衝材で包んだ状態で発送させて頂く場合もございます。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)