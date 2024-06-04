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ロックマン ぬいぐるみ ヘッドフォン 3種セット カプコン限定
商品番号 C39622678396
商品名

ロックマン ぬいぐるみ ヘッドフォン 3種セット カプコン限定
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,011 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読です！本日の購入でしたら【送料手数料】は出品者が負担いたします。宅急便で発送いたします。写真は参考画像になります。お送りするのは新品未開封品になります。値下げ不可バラ売り不可■ゲームセンター限定商品カプコン限定ロックマンエグゼ【カワリミぬいぐるみ】1個ヘッドフォン【ロックマン】1個【フォルテ】1個合計3種セットになります。☆お願いとご注意になります☆ゲームセンターで獲得しました景品ですので商品に初期不良(汚れほつれ痛み等)が見つかりましたらお手数ですが購入者様でメーカーにお問い合わせください。後から評価での報告はお控えください、必ず取引メッセージからご連絡をお願いいたします。喫煙者・ペットはいませんので匂い移りは有りませんが神経質な方はご遠慮ください。会社勤めのためご連絡・発送が遅れる場合が有りますので予めご了承ください。上記の記載事項を守れない方は申し訳ありませんが購入をお控えください。ロックマンエグゼカワリミぬいぐるみロックマンカプコンヘッドフォンヘッドホン
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