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- 「新品」八木勇征・マネキンナイトフィーバー・アクリルスタンド 2個セット
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商品詳細
八木勇征 マネキンナイトフィーバーアクリルスタンド 2個セットバラ売りできません。中身確認のため開封しました。スリーブ\u0026元袋に入れて保管しております。新品未使用品です。素人保管・初期傷等気になる方は購入をご遠慮ください。即購入オッケーです、お値引きはできません。防水ビニール、プチプチ補強してから発送致します。購入後のキャンセル、クレーム、返品は受け付けません。FANTASTICSファンタ八木勇征ヤギッコリーメンプロFANTASTICSfromEXILETRIBELDH#八木勇征#FANTASTICS#マネキンナイトフィーバー#ネッチョ人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE
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