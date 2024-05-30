ヴィンテージ ローソファ 1人掛け シングルソファ 木製 無垢 北欧 USA リ

ヴィンテージローソファ1人掛けシングルソファ木製無垢北欧USAリビングgmbk587□□商品説明□□ヴィンテージシングルローソファ約:実寸サイズ（mm）W700×D750×SH370×H670●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください



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