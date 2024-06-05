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其泉 見込地紋 鉢
商品番号 V33000062861
商品名

其泉 見込地紋 鉢
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※新品未使用ですが素人保管ですので未使用に近いとしています。古伊万里の見込地紋の鉢です。金彩入で華やかです。今は製造されていないお品です。同じ揃鉢も出品しています。サイズは写真にて確認お願いしますm(__)m他にも有田焼・波佐見焼出品してます。素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...有田焼皿/プレート形状...丸皿/プレート形状...その他
http://narcologia.ru/goods/Taipei513071.html
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