※新品未使用ですが素人保管ですので未使用に近いとしています。古伊万里の見込地紋の鉢です。金彩入で華やかです。今は製造されていないお品です。同じ揃鉢も出品しています。サイズは写真にて確認お願いしますm(__)m他にも有田焼・波佐見焼出品してます。素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...有田焼皿/プレート形状...丸皿/プレート形状...その他



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