niko and... スツール ニコアンド 丸椅子 回転イス いす チェア

nikoand...ニコアンドスツール回転式高さ調節可参考新品価格15400円無印、アクタス、IDEE（イデー）、unico等ナチュラル系、北欧デザイン等お好きな方におすすめです。サイズ 幅39センチ 奥行39センチ 高さ60.5〜70センチ 座高幅30センチ(多少誤差がある場合があります)【発送について】送料無料(出品者負担)です。運送会社はらくらくメルカリ便を予定しております（指定はできません）どうぞよろしくお願いいたします。nikoand...ニコアンドニコスツール丸椅子回転椅子ハイスツールダイニングカフェキッチンチェア椅子イスいすウッド木製北欧スタイル特徴···回転可、座面高さ調整可テイスト···北欧風主な素材···金属



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