無印良品 リビングでもダイニングでも ソファチェア MUJI アイボリー ソファ

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ご覧いただきありがとうございます。無印良品リビングでもダイニングでもつかえるソファチェア・オーク材幅５５×奥行７８×高さ７７ｃｍ中古品をご了承ください。2019年購入。クッションのへたりははないほうだと思います。4脚所持しており、1脚不要になってしまったのでどなたかお使いいただけましたら幸いです。※カバーは付属しません宜しくお願い申し上げます。