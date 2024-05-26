【お値下げ】廃番　WEDGWOOD　オズボーン　プレート C30180



まんねん様専用！ 廃盤 ウェッジウッド オズボーン プレート15cm ４枚 まんねん様専用！ 廃盤 ウェッジウッド オズボーン プレート15cm ４枚



ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白 | フリマアプリ ラクマ ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白 | フリマアプリ ラクマ



☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ... ☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ...



WEDGWOOD - まんねん様専用！ 廃盤 ウェッジウッド オズボーン ... WEDGWOOD - まんねん様専用！ 廃盤 ウェッジウッド オズボーン ...



ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白 ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白



ウェッジウッド オズボーン ブレッド＆バタープレートを買い取りました ... ウェッジウッド オズボーン ブレッド＆バタープレートを買い取りました ...



ウェッジウッド オズボーン廃盤: お茶と果物のある豊かな暮らし サロン ... ウェッジウッド オズボーン廃盤: お茶と果物のある豊かな暮らし サロン ...



ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白 ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白



ウェッジウッド オズボーン廃盤: お茶と果物のある豊かな暮らし サロン ... ウェッジウッド オズボーン廃盤: お茶と果物のある豊かな暮らし サロン ...



ウェッジウッド オズボーン廃盤: お茶と果物のある豊かな暮らし サロン ... ウェッジウッド オズボーン廃盤: お茶と果物のある豊かな暮らし サロン ...



ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白 ウェッジウッド オズボーン ペアプレート ケーキプレート デザート皿 花柄 白



WEDGWOOD - まんねん様専用！ 廃盤 ウェッジウッド オズボーン ... WEDGWOOD - まんねん様専用！ 廃盤 ウェッジウッド オズボーン ...



☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ... ☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ...



☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ... ☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ...



☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ... ☆WEDGWOOD OSBORNE/ウエッジウッド オズボーン カップ&ソーサー ...

【商品名】廃番 WEDGWOOD／ウェッジウッド オズボーン プレートサイズ：直径27.3㎝×高さ2㎝【商品説明】ウェッジウッド オズボーンの大皿になります。廃番商品ですのでとても貴重な物になります。画像に写っているものが全てです。画像にてご判断下さい。中古品に御理解のある方とのお取引を希望します。【留意事項】※価格交渉ご遠慮ください※当方メルカリの出品手法やマナー等に不慣れなため、商品説明や画像撮影、梱包、発送作業、購入希望者様との連絡に拙い点がございましたらご容赦ください。※17:00までご購入いただければ当日発送が可能になる時もあります。それ以降の時間帯ですと翌日以降の発送となります。【発送：宅急便80-100サイズを想定】