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- 【お値下げ】廃番 WEDGWOOD オズボーン プレート C30180
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商品詳細
【商品名】廃番 WEDGWOOD／ウェッジウッド オズボーン プレートサイズ：直径27.3㎝×高さ2㎝【商品説明】ウェッジウッド オズボーンの大皿になります。廃番商品ですのでとても貴重な物になります。画像に写っているものが全てです。画像にてご判断下さい。中古品に御理解のある方とのお取引を希望します。【留意事項】※価格交渉ご遠慮ください※当方メルカリの出品手法やマナー等に不慣れなため、商品説明や画像撮影、梱包、発送作業、購入希望者様との連絡に拙い点がございましたらご容赦ください。※17:00までご購入いただければ当日発送が可能になる時もあります。それ以降の時間帯ですと翌日以降の発送となります。【発送：宅急便80-100サイズを想定】
http://narcologia.ru/goods/encourage735772.html
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