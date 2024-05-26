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【お値下げ】廃番　WEDGWOOD　オズボーン　プレート C30180
商品番号 T67769194442
商品名

【お値下げ】廃番　WEDGWOOD　オズボーン　プレート C30180
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】廃番　WEDGWOOD／ウェッジウッド　オズボーン　プレートサイズ：直径27.3㎝×高さ2㎝【商品説明】ウェッジウッド　オズボーンの大皿になります。廃番商品ですのでとても貴重な物になります。画像に写っているものが全てです。画像にてご判断下さい。中古品に御理解のある方とのお取引を希望します。【留意事項】※価格交渉ご遠慮ください※当方メルカリの出品手法やマナー等に不慣れなため、商品説明や画像撮影、梱包、発送作業、購入希望者様との連絡に拙い点がございましたらご容赦ください。※17:00までご購入いただければ当日発送が可能になる時もあります。それ以降の時間帯ですと翌日以降の発送となります。【発送：宅急便80-100サイズを想定】
http://narcologia.ru/goods/encourage735772.html
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