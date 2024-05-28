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ARABIA ステンシル プレート
商品番号 D86927054392
商品名

ARABIA ステンシル プレート
ブランド名 アラビア
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARABIAステンシルシリーズのヴィンテージプレートです。大きな欠けや汚れはありません。年代を考えると状態は良いかと思いますが、表面にカトラリー等の細かい傷があります。大変古いものですので、ご理解下さい。写真でご確認のうえご購入をお願い致します。直径約16.5ｃｍ
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