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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。水晶丸大玉約11cm台座付きとかなりの大玉です。我が家に代々伝わる水晶玉で、長い間蔵の中に大切に保管しておりました。出品するにあたり画像を撮る為に箱から出しました。私は素人なので分かりませんが、複屈折という現象も見られるという事も見てもらいました。ここまで透明な物は中々ないと言っていました。ノークレーム、ノーキャンセル、ノーリターンでよろしくお願い致します。長期保管しておりましたので細かい状態が気になる方、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy499853.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose886440.html
http://narcologia.ru/goods/rouge583210.html
超希少水晶丸大玉台座付き | bumblebeebight.ca
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◆動画あり◆エンジェルラダー・約95mm珠◆天然レインボー水晶 丸玉 スフィア【ブラジル・バイーア州アレグレ産】【専用切株台座付き】●スーパーエクストラグレード●虹入り水晶｜置物｜b6411
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写真現物をお届け！当店オリジナル！最古の四神相応壁画模様！結界水晶☆倭四神彫り水晶 丸玉 4個セット☆直径約30ｍｍ前後☆厄を退けて持ち主に幸運をもたらす四神水晶丸玉！
天然水晶玉Crystals水晶一点物 大玉円周36cm 水晶丸玉@300000 ...
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天然水晶玉Crystals水晶一点物 大玉円周36cm 水晶丸玉@300000 ...
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【入手困難ビッグサイズ】◆超巨大！驚愕の迫力大玉！◆1点物◆地球上で唯一の天然フラーレンを含む希少鉱物◆シュンガイト【シュンガ石】丸玉置物◆直径約17.3cm◆重量約6.4kg◆木製台座付属◆ギャランティーカード付き◆【カレリア共和国産】
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超希少水晶丸大玉台座付き | bumblebeebight.ca
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