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値下げ‼️ 珊瑚礁　サンゴ 置物　ホワイト　インテリア
商品番号 J31252413366
商品名

値下げ‼️ 珊瑚礁　サンゴ 置物　ホワイト　インテリア
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,554 円
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商品詳細

40年以上前にオーストラリアで購入したものです。とても綺麗で白色の珊瑚礁です。お部屋に飾ったりコレクションなどにいかがでしょうか。【大きさ】横約20cm高さ約17cm白海水魚水槽レイアウトインテリア　ホワイト#珊瑚礁#サンゴ礁#サンゴ#貝殻#貝殻#シェル#小さい貝#大きい貝#かわいい貝#きれいな貝#シェルパーツ
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