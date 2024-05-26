【新品未使用⠀】ヤーマン ヘアアイロン スムースアイロンフォトイオン ネイビー

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価格22000円ストレートは使わないので出品します。★新品未使用★カラーは、ネイビーです。★即購入OK★準備ができましたら、早めに発送することもあります。★未開封ですので、中身の状態は確認出来かねます。ご了承いただける方。保水ヘアアイロンでもっとストレートに、使うたび艶やかな髪へ高性能ヒーターで熱ダメージを最低限に止めて髪の水分を保ち、独自のプレート設計でスタイリングを思いのままに。「保水ヘアアイロン」が、あなたの髪を理想のうる艶ヘアへと導きます。ブレートの両端にイオン電極を配置。美顔器の浸透テクノロジーに着想を得た独自のパルス波形を採用しています。計算尽くされたカットラインが、髪にダメージを与える水蒸気を逃がします。YA-MANスムースアイロンフォトイオン/YJHB0L/サイズ：W29×D40×H289mm(コード長2.6m)/重量：約260g(電源コード含まず)/セット内容：本体、取扱説明書(保証書付)/定格：AC100V50/60Hz、消費電力：42W、設定温度：140~180℃（10℃刻みの5段階）/製造国：中国アイロンタイプ...ストレート