【新品・未使用】 古帛紗　正絹　霜月の茶花　菊

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#茶道具の商品一覧（イオリ即購入OK）■古帛紗 古袱紗茶道や茶席で抹茶を運ぶ際に茶碗の敷物で茶器を拝覧する時や点出しに使われるものです。香炉や置き物の敷物としてもご利用頂けます。茶道における裏千家流などでお使い頂けます。霜月(11月)の茶花、菊の文様で季節を感じさせ、正絹の伝統ある織物ですので飽きることがなく、着物姿をより一層引き立ててくれ、長くご愛用頂けます。また、日本の伝統的な織物ですので海外の方へのプレゼントにも喜ばれます。※箱付きです。■サイズ横 約16㎝縦 約15㎝※写真3枚目4枚目をご覧ください。■商品の状態先代が仕入れた在庫を整理するため、出品しておりますので定価より安くご提供しています。新品・未使用です。■発送メルカリ便で基本的にご購入後、24時間以内にご発送致します。時間指定も可能です。■即購入OKです。値下げ交渉可能です。※まだまだ取引数は少ないですが、お取引頂いた皆様から高評価を頂いております。これからも気持ちの良いお取引を続けてまいります。※写真の色味・質感につきましてはスマホ等の機種によって見え方が異なる場合がございますのでご了承ください。ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。#海外の方へのプレゼントテイスト...和風主な素材...その他