ツリーアゲート　2.1kg－ｍｔ580

中国の「ハミ」という都市で採れる逸品となります。日本ではなかなか手に入らない逸品かと思います。綺麗な緑と白の模様の石です。名前の如く木を表すような爽やかな緑色の石であり平和的なエネルギーを持つ石と云われています。また、精神の安定を促し金運やビジネスの成功を助長させてくれます。そして、信頼を形成して幸福を増やし、勇気や自信をもたらし行動力を高め勝利を導く力があると云われています。また、面白い力としては人に対してだけでなく室内の植物の健康を増強する力もあるとされます。#丸玉#天然石#鉱物#鉱石#置物#パワーストーン#小物#水晶#ブレスレット#インテリア#原石#クラスター#インテリア #スフィア#グリーン#アゲート#モスアゲート#ジャスパー#クローライト#ドロマイト #グリーンスポット #瑪瑙#メノウ



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