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- 17 南極の石 昭和56年第２２次南極地域観測協力記念 ガーネット原石
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商品詳細
南極観測隊隊員だった方から譲り受けた南極の石です。約15Ｘ11.5Ｘ12cm 1.229kg採取場所は分かりません。状態などは、写真を参考にして下さい。価格交渉はご遠慮下さい。#昭和基地#南極観測隊#南極#原石#鉱物#鉱石#ガーネット
http://narcologia.ru/goods/passivity736683.html
http://narcologia.ru/goods/organization157662.html
http://narcologia.ru/goods/organization929662.html
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