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17　南極の石　昭和56年第２２次南極地域観測協力記念　ガーネット原石
商品番号 N66111385534
商品名

17　南極の石　昭和56年第２２次南極地域観測協力記念　ガーネット原石
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

南極観測隊隊員だった方から譲り受けた南極の石です。約15Ｘ11.5Ｘ12cm　　1.229kg採取場所は分かりません。状態などは、写真を参考にして下さい。価格交渉はご遠慮下さい。#昭和基地#南極観測隊#南極#原石#鉱物#鉱石#ガーネット
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