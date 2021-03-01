

世界はなぜ韓国のアートマーケットに注目するのか？｜美術手帖 世界はなぜ韓国のアートマーケットに注目するのか？｜美術手帖



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韓国の仁寺洞で買った手書きの絵です。チマチョゴリを着た韓国女性です。韓国好きな方のお部屋のインテリアにいかがですか？優しい色使いなので和室にも合いますよ。所々に小さなシミなど、10年ほど前の物なので経年劣化がありますので神経質な方はお控え下さい。額入り53✖️41センチ