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フェリシモ ミッフィ 中華皿セット
商品番号 M30575484669
商品名

フェリシモ ミッフィ 中華皿セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェリシモミッフィ　中華皿セット重ねての保管品になりますので、細かいスリキズあります。ご理解のある方のみご購入お願いいたします。※箱なし※バラ売り不可【サイズ】チャーハン皿20cm×3.5cmスープボール12cm×5.5cmレンゲ14cm※個数は写真のとおり。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis754144.html
http://narcologia.ru/goods/enquire207189.html
http://narcologia.ru/goods/stair170700.html
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