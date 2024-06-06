フェリシモ ミッフィ 中華皿セット

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商品詳細
フェリシモミッフィ 中華皿セット重ねての保管品になりますので、細かいスリキズあります。ご理解のある方のみご購入お願いいたします。※箱なし※バラ売り不可【サイズ】チャーハン皿20cm×3.5cmスープボール12cm×5.5cmレンゲ14cm※個数は写真のとおり。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis754144.html
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