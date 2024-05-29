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10年以上前に自動巻き時計に使用していました。当時は5万円以上でした。電源ケーブルが不明になり、長く本体をしまっていました。ケーブルが見つかり動作確認しました。多分銘木でしたが、天板に変色が見られます。テイスト···ナチュラル主な素材···木製