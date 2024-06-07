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【新品未使用】サボテン3種のフィギュア
商品番号 L71000410392
商品名

【新品未使用】サボテン3種のフィギュア
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】サボテン3種のフィギュア高さ約13〜14cmのサボテンのフィギュアです。シュライヒやアニア、コレクタのフィギュア等と組み合わせて遊んでいただくと、とても雰囲気のある情景になると思います。またお部屋のインテリアやオブジェとしてもご使用いただけます。カクタス砂漠ジオラマ置き物置物情景パーツ景観パーツcollectaSchleich動物ジャングルアマゾンアフリカマダガスカル
http://narcologia.ru/goods/seamless541329.html
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