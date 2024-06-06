Purebred Pets 01985 kATHY WISE ダックスフンド

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・PurebredPets・ダックスフンドの陶器⭐︎サイズ 横 約７センチ 縦 約６センチ⭐︎状態 大きな傷や、割れもなく比較的綺麗な状態です。 しかし、長期保存の為、多少汚れはあります。 画像でご確認ください。 中古品であることをご理解の上、購入の方ご検討、 よろしくお願いします！フィギュア種類···その他