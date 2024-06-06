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Purebred Pets 01985 kATHY WISE ダックスフンド
商品番号 Y22828600639
商品名

Purebred Pets 01985 kATHY WISE ダックスフンド
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・PurebredPets・ダックスフンドの陶器⭐︎サイズ　横　約７センチ　縦　約６センチ⭐︎状態　大きな傷や、割れもなく比較的綺麗な状態です。　しかし、長期保存の為、多少汚れはあります。　画像でご確認ください。　中古品であることをご理解の上、購入の方ご検討、　　　よろしくお願いします！フィギュア種類···その他
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