超希少　タイムリンク　ゼッカデソウザ産　ヴィジョンクォーツ　水晶クラスター　原石

ゼッカデソウザは2019年に発見された新しい新鉱山です。地上から数百メートル下に採掘場があったため2021年の大雨で水没し、幻と化した水晶でした。しかし、最近になり採掘場の水を取り除く事に成功し、採掘が再開されています。産出量が少ないため高値で取引されている水晶です。◆スターブラリークォーツ・ヴィジョンクォーツとも呼ばれています。透明度が高く照り艶があり美しいです。タイムリンクがあります。アクリル台座付きになります。◆ミニサイズのクラスターになります。大きさ、お写真でよくご確認下さい。◆天然石ですので、細かなクラックや欠けがございます。完璧を求められる方はご遠慮ください。天然石をご理解頂ける方のご購入お願い致します。返品などは対応しておりませんので、ご了承下さい。天然石水晶水晶クラスターゼッカデソウザ原石パワーストーン



lovelani.com - 超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョン ...



lovelani.com - 超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョン ...



lovelani.com - 超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョン ...



lovelani.com - 超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョン ...



ゼッカデソウザ産水晶クラスター・ヴィジョンクォーツ・ウィンドウ・タイムリンク・レインボーあり



超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョンクォーツ 水晶 ...



ゼッカデソウザ産水晶クラスター・ヴィジョンクォーツ・ウィンドウ ...



超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョンクォーツ 水晶 ...



ゼッカデソウザ産水晶クラスター・ヴィジョンクォーツ・ウィンドウ ...



超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョンクォーツ 水晶 ...



ミニミニ水晶クラスター カテドラル ブラジル産 高品質 | glanz licht



超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョンクォーツ 水晶 ...



超希少 ゼッカデソウザ産 レインボー レコードキーパー ヴィジョン ...



超希少 タイムリンク ゼッカデソウザ産 ヴィジョンクォーツ 水晶 ...



ゼッカデソウザ産水晶クラスター・ヴィジョンクォーツ・ウィンドウ・タイムリンク・レインボーあり