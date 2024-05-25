超希少　タイムリンク　ゼッカデソウザ産　ヴィジョンクォーツ　水晶クラスター　原石

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商品詳細
ゼッカデソウザは2019年に発見された新しい新鉱山です。地上から数百メートル下に採掘場があったため2021年の大雨で水没し、幻と化した水晶でした。しかし、最近になり採掘場の水を取り除く事に成功し、採掘が再開されています。産出量が少ないため高値で取引されている水晶です。◆スターブラリークォーツ・ヴィジョンクォーツとも呼ばれています。透明度が高く照り艶があり美しいです。タイムリンクがあります。アクリル台座付きになります。◆ミニサイズのクラスターになります。大きさ、お写真でよくご確認下さい。◆天然石ですので、細かなクラックや欠けがございます。完璧を求められる方はご遠慮ください。天然石をご理解頂ける方のご購入お願い致します。返品などは対応しておりませんので、ご了承下さい。天然石水晶水晶クラスターゼッカデソウザ原石パワーストーン
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