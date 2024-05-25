二宮金次郎 置物ずっしりと重みがあり、しっかりとした作りです。外には置いていなくて、自宅の中で保管してありましたので、綺麗な状態。お庭や和室、インテリアにいかがでしょうか。高さ 39cm台座 15×14cm#二宮金次郎#骨董品#置物#昭和レトロ※他にも骨董品等、出品しています。



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