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カップアンドソーサー アビランド アンペラトリスブラン リモージュ フランス
商品番号 S77145558301
商品名

カップアンドソーサー アビランド アンペラトリスブラン リモージュ フランス
ブランド名 アビランド
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白磁の上品なカップ＆ソーサーです。カップはやや大きめです。残念ですが、1客のみです。お好きな方に！4枚目の写真は、模様がわかりやすいように暗くして撮影しました。HAVILANDLIMOGESFRANCEImperatriceBlanccupandsaucertasseetsoucoupe素材···陶磁器(セラミック)グラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサー
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