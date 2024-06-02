

50年前の希品 加賀人形 獅子持 伝統工芸 石川県 獅子舞 希少価値 50年前の希品 加賀人形 獅子持 伝統工芸 石川県 獅子舞 希少価値



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ご覧いただきありがとうございます。石川県の伝統工芸で有名な加賀人形の出品です。50年前の結婚祝いにいただいたものです。当時弍万円したものですので、現在だと20～25万円くらいの品現在ではアンティークとしての付加価値が付き希少な一品ではないでしょうか。丁寧に梱包して発送致します。幅:200㎜奥行き:135㎜高さ:200㎜加賀人形説明愛らしく品のあるお顔ながら、獅子頭や纏（まとい）を手に、武芸にいそしむ堂々とした姿をかたどった加賀人形。かつて加賀藩は外様大名であり、おもてだって武芸を奨励できず、獅子舞などの祭礼の儀式を町民の武術鍛錬の場にしていました。この郷土色豊かな舞姿を、中島めんやでは新しい時代の感覚を加え、さらに技法に改良して新作風のものをつくり、これを加賀人形と名付け売り出しました。加賀人形は、獅子舞や、纏を振る加賀鳶など、勇壮な姿ながら、いかにも京都の御所人形の流れを汲む上品さが特長です。桐のオガクズを糊で固めて型に入れ、貝殻の粉とニカワを混ぜてといた粉を何度も塗り重ねて、艶のある人形の肌をつくります。検索ワード#石川県#伝統工芸品#加賀人形#獅子舞#民芸品#扇山