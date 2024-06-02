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ゴールデンクォーツ　水晶　ポイント水晶
商品番号 U17096195917
商品名

ゴールデンクォーツ　水晶　ポイント水晶
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レインボーもある美しいゴールデンクォーツです。クリアーな部分もあり、金色もあり見ていて飽きないクリスタルです✨重量　320グラム最大幅　87ミリ×69ミリ×38ミリ金水晶ゴールドクリスタル水晶ポイント水晶六角柱インテリアパワーストーン天然石種類...風水素材...クリスタル
http://narcologia.ru/goods/financier800260.html
http://narcologia.ru/goods/influenza82293.html
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