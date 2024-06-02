ゴールデンクォーツ　水晶　ポイント水晶

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商品詳細
レインボーもある美しいゴールデンクォーツです。クリアーな部分もあり、金色もあり見ていて飽きないクリスタルです✨重量 320グラム最大幅 87ミリ×69ミリ×38ミリ金水晶ゴールドクリスタル水晶ポイント水晶六角柱インテリアパワーストーン天然石種類...風水素材...クリスタル
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http://narcologia.ru/goods/influenza82293.html
http://narcologia.ru/goods/browse873591.html
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◆種類おまかせ◆ゴールデンクォーツ ミニクラスター原石【アメリカ・アーカンソー州産】◆ゴールデンヒーラー◆Arkansas｜結晶｜天然水晶｜アーカンソー水晶｜ar1478
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ゴールデンクォーツ クラスター原石【アメリカ・アーカンソー州産】【約1262.5g】◆ゴールデンヒーラー◆天然オーラフレーム◆Arkansas｜結晶｜天然水晶｜アーカンソー水晶｜ar1609