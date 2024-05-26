【公式欠品】PORTER ABLE LONG WALLET エイブル

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【商品名】PORTERABLELONGWALLETポーターエイブル長財布カラーネイビー品番030-03083★公式欠品カラー★状態良好★箱付き★新品参考価格30,800円【付属品】外箱取説（写真に写っているもののみになります）【商品状態】現在、公式サイトにてネイビーカラー欠品中。やや使用感ありますが、目立った傷や汚れのない状態良好な財布になります。今後使用する予定がありませんので、必要な方にお譲りしようと考えております。【商品説明】カードや最低限必要な紙幣・小銭などを機能的かつ実用的に収納し携帯することができる革小物シリーズ「PORTERABLE（エイブル）」です。表革にエンボス加工を施したしなやかな風合いのイタリア輸入革を使用しています。ベースとなる色で染色してから深めのエンボス加工を施し、凸面のみ艶を上げる工程を加えることで色味に奥行きを出して品のある雰囲気にしました。細かな文様を型押ししていますが、一つ一つが潰れることなく綺麗に文様が出ていることもポイントです。染料と顔料を併用するセミアニリン仕上げのため、色落ちもしにくくなっています。ファスナーは高級感があり手当たりも良いエクセラファスナーを贅沢に使用しています。箔押しで表現したPORTERロゴは、ロゴと同じサイズの版を使ってエンボス加工した後、その箇所に箔押しをすることで箔の擦れを軽減させました。【商品サイズ、材質、仕様】横19cm縦9.5cm重量175g表牛ステア（コンビネーション鞣し・型押し加工）内装ポリエステルサテン（裏面：アクリルコーティング）【購入について】即購入可【発送について】ご購入後、丁寧に梱包し迅速に発送対応いたします。#PORTER#LONGWALLET#ABLE#ポーター#長財布