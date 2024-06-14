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Budweiser 90's T shirts
商品番号 O27242777764
商品名

Budweiser 90's T shirts
ブランド名 タルテックス
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バドワイザー90'sヴィンテージTシャツサイズ　L着丈　74身幅　53袖丈20素人平置採寸、参考迄にお願い致します。数年前に自身、古着屋で購入しました。昔の物なので、細かな汚れ、プリント割れも若干有ります。袖、裾、シングルステッチ、丸胴です。コピーライト95年製。コミュニケーションの取れる方、即入金して頂ける方、古着にご理解有る方、ご検討よろしくお願い致します。カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック
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