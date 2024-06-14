Budweiser 90's T shirts

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バドワイザー90'sヴィンテージTシャツサイズ L着丈 74身幅 53袖丈20素人平置採寸、参考迄にお願い致します。数年前に自身、古着屋で購入しました。昔の物なので、細かな汚れ、プリント割れも若干有ります。袖、裾、シングルステッチ、丸胴です。コピーライト95年製。コミュニケーションの取れる方、即入金して頂ける方、古着にご理解有る方、ご検討よろしくお願い致します。カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック