【PORTER】二つ折り財布 小銭入れジップ パスケース ★日本製★

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【PORTER】二つ折り財布小銭入れジップパスケース沢山ある、お品物の中からご覧頂きありがとうございます。【サイズ】縦約12cm/横約9cm/マチ約3cm※素人寸法ですので、多少の誤差はございます。【素材】牛革【付属品】なし※箱等はございませんので、ご了承ください。【その他】お品物は写真をご確認下さい。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願い致します。宜しくお願い致します。