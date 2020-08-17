【PRADA】財布　二つ折り　メンズ　本革

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PRADAの本革二つ折り財布です。2ヶ月前に通販で購入しました。1週間も使ってないので、傷や汚れはほとんどございません。画像にあるものは全てお付けいたします。箱不要の場合は、1000円お値引きいたします。品番:2MO738VIT.MICROGRAINNERO定価:92,400楽天最安値:68,800（10月21日現在）サイズ:横11cm×縦9.5cm×マチ1.5cm仕様:札入れ2列ホック式小銭入れカード4枚フラットポケット×2