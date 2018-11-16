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ルイヴィトン サンチュール LVイニシアル M6901 メンズ
商品番号 C56367880946
商品名

ルイヴィトン サンチュール LVイニシアル M6901 メンズ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ルイヴィトンのベルトです。箱やカードも付属します。■ブランド　LOUISVUITTON（ルイヴィトン）■色　ブラック　黒■型番　M6901■状態バックルは色落ちがありシルバーに近い色合いです。ベルト本体はかなり綺麗な状態です。使用にあたって全く問題はございません。■採寸ウエスト　32サイズ　80cm全長97cm即購入⭕️本革　レザー素材···本革　ロゴ　バックル
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