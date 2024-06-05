牛革財布 スキミング防止素材 大容量 防犯ブラシ オシャレ メンズ 二つ折り

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牛革財布スキミング防止素材大容量短財布防犯ブラシオシャレメンズ二つ折り【素材】カラー：レッドブラウンブラックキャメルブラウンレッドマリンブルー※ご注文の際、色をご指定くださいカード最大17枚まで収納できる収納性能を特化された二つ折り財布。使い続けることでツヤが出てくるヌメ革仕上げです。だんだんと色合いがよくなってきますので長く使いたい方にオススメです。ダブルファスナーがオシャレを演出。入学・卒業、就職祝い、バレンタイン、ホワイトデー、父の日、母の日、敬老の日、誕生日、クリスマスなどのプレゼント/ギフトにもおすすめです。■仕様札入れ：1箇所小銭入れ：2箇所カードポケット（内側）：16箇所カードポケット（外側）：1箇所フリーポケット：1箇所SDカードポケット：2箇所（miniSD/microSD）■素材表面：皮革（牛革） ※ヌメ革（サドルレザー） ※水に弱いので定期的なお手入れをお願いいたします。 ※RFIDリーダーによるスキミング防止素材裏地：ポリエステル■サイズ約12.1cm×9.4cm×2.7cm■重量約110g■カラー（6種類）レッドブラウンブラックキャメルブラウンレッドマリンブルー※商品の色は、携帯電話やお使いのパソコンモニター環境により、若干異なって見える場合がございます。■原産国中国