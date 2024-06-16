NEW ERA 9fifty 9forty ニューエラ スナップバックキャップ

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商品詳細
NEWERAの9fiftyと9fortyの2つセットです。2年程前に新品購入後、一度だけ外に被って出ただけの未使用に近いかなり綺麗な状態です。現在は販売されていないロゴマーク色はダークネイビーです。
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