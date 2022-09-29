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【未使用保管品】ハンティングワール二つ折財布
商品番号 O97671642647
商品名

【未使用保管品】ハンティングワール二つ折財布
ブランド名 ハンティングワールド
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンティングワールド二つ折財布外側はバチュークロスではなくレザー系の素材ですので経年変化はありません外側、内側ともにベタつきなし外側はキズが目立ちにくい素材で使いやすいかと思いますお色は濃いブラウンです未使用品ですが自宅保管品のため、見落としなどあるかもしれません中古品にご理解のある方に箱はありませんカラー...ブラウン
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