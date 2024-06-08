三味線　ハードケース付き

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全くの素人で何も解らず京都祇園のお店で買い求めました。週一で一時間程のお稽古で一年弱使いました。事情がありもう使う事はありません。使って頂けたらと 出品しました。詳しい事は不明な為写真で確認下さい。付属品 バチ 手作りの三味線ケース(縮緬使用) 指滑り 糸サイズ 三味線約１ｍ位ハードケース 長さ 104センチ 幅 28センチ 厚さ 12.5センチ放置していた為 皮は破れています。中古品の為 神経質な方はご遠慮願います。