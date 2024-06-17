唯一無二 高級シャイニングクロコダイル皮 ラウンドジッパー長財布 Gray593

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最高級レザーであるクロコダイル財布なら銀座クロコダイル 最高級レザーであるクロコダイル財布なら銀座クロコダイル

一言にクロコダイルといえども種類は様々、今回ご紹介するアイテムはナイルクロコと並んでクロコの最高峰とも呼ばれるシャムクロコのもっとも貴重価値があるベリー継ぎなし１枚革を使用したGodaneのフラッグシップ、ロングウォレット！クロコの鱗模様である角斑を一つ一つ膨らませるボンベ加工を施し、シャイニング加工で艶と高級感を出している。つまり、武骨なクロコダイルにインテリジェンスなソースで味付けしたクロコフリークの心くすぐる逸品に仕上げている。内側にベジタブルタンニンでなめされたイタリア製のGODANEオリジナルの最上級ヌメ革(シリアル番号付き）を使用、それはゴダンのコンセプトでもある「使うほどにアジが出る」要は革本来の楽しみでもあるエイジング（経年変化）が堪能でき、自分なりの愛着のあるギアに育てていくマテリアルを使っている。【ご注意】シャムクロコ革は各個体で鱗の大きさや模様が違います。商品を一枚ずつ撮影しております。そのため画像の１～５枚目のクロコダイルが写っている画像の商品がお届けする商品です。しかしながら、内側のイタリア製ヌメ革などについては共通画像６～１０枚目を使用しております。また製作過程で手作業＆天然クロコ革＆ヌメ革特有の小傷や染色しみが付いている場合が多少ございます。使っていく程に同化されてしまう程度ですが、予めご理解とご了承の上ご購入をお願いいたします。シャムクロコ革は天然素材ですので、生体時の小傷がございます場合もあります。画像で判明しにくい程度の小傷となりますが神経質な方はご購入前に予めご理解ご了承の上宜しくお願い致します。■クロコ革：シャイニンググレーカラー■内側：ナチュラルヌメカラー■W（幅）約19.5cm×H（高）約9.5cm■厚さ：約2.5ｃｍ（何も入っていない状態）■外側：シャイニングクロコダイル革■内側：ベジタブルタンニングヌメ革＆生地■ラウンドファスナー開閉式（YKKオートマッチクスライダーDA）■小銭入れ×1（ファスナー式）■札入れ×4（ジャバラ式）■ポケット×2■カード入×8■シリアル番号カード■ゴダン専用箱、袋付返品について新品未使用限りまた初期不良品以外の返品はできません