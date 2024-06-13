★6346LOUIS VUITTON モノグラム エシャルプ マフラー ネイビー

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E23011100203/00674/2000000602#ブロッコリールイヴィトン#ブロッコリー小物◆ブランド名ルイヴィトン◆商品名モノグラムエシャルプマフラー ユニセックス◆カラーネイビーパープルブラック系◆素材ウールシルク◆型番・シリアルCM0135M75703◆付属品本体のみ◆サイズ（センチ）全長/168フリンジ/5.5幅/29.5素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆コンディション・使用に伴うシワヨレ毛羽立ち毛玉糸飛び出しがございます。中古品と認識の上ご理解頂き画像ご確認の上ご判断をお願いいたします。写真の色彩に関しましては撮影環境閲覧環境により実物の色と異なる場合がございます。詳細に付きましては分かり得る範囲で明記のないものは未記入となります。予めご了承願います。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください(^^)状態チェックしていますが、商品に不備等ございましたら、評価前にご連絡ください。※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、最後まで対応させていただきますm(__)m#ブロ6346#ブロ2301#ブロH