Travis Scott Tシャツ 2013 マーチャンダイズ

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商品詳細
TravisScottが2013年に大阪でライブした際に購入したTシャツです。当日ライブで1度着用着丈73、身幅55他サイトにも出品しています。
http://narcologia.ru/goods/interconnect338570.html
http://narcologia.ru/goods/traverse478126.html
http://narcologia.ru/goods/slide34387.html
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