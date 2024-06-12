

Travis Scott Tシャツ 2013 マーチャンダイズ



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TravisScottが2013年に大阪でライブした際に購入したTシャツです。当日ライブで1度着用着丈73、身幅55他サイトにも出品しています。