00s oasis tシャツ

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肩幅51身幅51着丈71袖丈1900年代頃のオアシスロゴオレンジボディのはよく見ますがブラックボディにレインボーのはほとんど見ません菅田将暉さんか着用されてたのとほぼ同じオアシス好きな方へ是非日々徐々にお値下げしていきますまた私の事をフォローして頂ければ、常識の範囲内の値下げは対応しますお求めの方はお早めにご検討下さい古着への理解お願いします即購入OKです主に90s〜00sの古着を出品中◎90年代、00年代のグッドレギュラー○y2k、テックなスタイリングにも是非○こちらから見ることができます→#ケイの古着